Горьковка приглашает всех присоединиться к празднованию Татьяниного дня не выходя из дома. Специально для этого сотрудники библиотеки подготовили ряд онлайн мероприятий, проведение которых намечено на 25 января.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, в этот день все желающие смогут присоединиться к онлайн мероприятиям, которые будут проводиться сразу на нескольких платформах, Так, паблик-марафон «Облик Татьяны в стихах и прозе» пройдёт в официальных группах и аккаунтах библиотеки: в FacebookВКонтактеОдноклассниках и Tik-Tok. Всем будет представлено множество прозаических и поэтических отрывков, посвящённых Татьянам, а задача ваша будет проста – прочитать их, выбрать понравившиеся и… отправиться за книгой, фрагмент которой запал вам в душу, в Библиотеку!

Фото-портреты «Знаменитые Татьяны» – это виртуальная выставка, которая будет состоять из портретов всеми нами любимых Татьян широко известных в России, а некоторые – и за рубежом. Выбрать же самую любимую Татьяну можно будет путём голосования в социальной сети ВКонтакте в группе Библиотеки.

Сторис-тайм «25 января: фанфакт» будет состоять из познавательных и удивительных фактов о Татьянином дне. В социальной сети Instagram и Tik-Tok все желающие смогут просто перелистать фото- и видео- материалы и узнать самые необычные факты о 25 января.

ИСТОЧНИКВолгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
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