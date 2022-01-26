«Метроэлектротранс» объявил об ограничениях на пополнение социальных тарифов транспортной карты «Волна». До 1 февраля 2022 года заблокирована возможность зачисления средств на проездные с подключённым тарифом «Льготный лимитный на 45 поездок».

Как сообщает РИАЦ, ограничения на пополнение льготных тарифов на проезд в трамвае связан с изменениями в тарифной линейке карт «Волна», которые должны вступить в силу уже на следующей неделе. Уже с нового месяца льготный проездной на 45 поездок ожидают изменения. Принято решение добавить в этот тариф помимо трамвая и троллейбуса еще и скоростной трамвай.