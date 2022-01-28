Вскоре в регионе стартуют весенние работы по лесовостановлению. Для этого лесниками было заготовлено 30 тонн снега для временного хранения посадочного материала. Заготовленный снег поможет улучшить приживаемость сеянцев.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, резкая смена температур и быстрое таяние снега ставят перед работниками лесной отрасли региона сложные задачи по своевременной реализации всех запланированных мероприятий по лесовосстановлению. Увеличить срок посадки лесных культур позволяет заготовка снега: в него укладывают посадочный материал, а для лучшей сохранности сеянцев — пересыпают опилками и накрывают слоем соломы. Созданные условия задерживают сокодвижение в растениях и замедляют распускание почек.

В настоящее время самые значительные запасы снега созданы на территории Арчединского, Михайловского, Урюпинского и Ольховского лесничеств.