В городе продолжаются подготовительные работы для проведения праздника Крещения Господня. Купели для омовения будут оборудованы в шести районах Волгограда. Водолазы муниципальной службы спасения завершают обследование прибрежной полосы, на уже проверенных площадках сотрудники районных МБУ приступили к оборудованию мест для безопасного размещения горожан.

Как сообщает городская администрация, в рамках подготовки к мероприятиям дежурные экипажи экстренных служб пройдут дополнительные инструктажи по водолазному делу и оказанию первой медицинской помощи.

В местах проведения крещенских купаний в порядок приводятся и обустраиваются спуски и подходы. Районные коммунальные службы установят купели, все иордани будут обеспечены теплыми раздельными палатками переодевания для мужчин и женщин.

Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях — иорданях. С вечера 18 января рядом с каждой купелью будут выставлены посты спасательных и медицинских служб, организовано дежурство дружинников и сотрудников полиции.

Адреса расположения купелей:

Тракторозаводский район — правый берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 ул. им. Грамши (пос. Спартановка)

Краснооктябрьский район — ул. Матевосяна, 16 (территория яхт клуба «Пилигрим»)

Дзержинский район — пруд Ангарский

Советский район — набережная п. Тулака, МКР №201

Кировский район — правый берег р. Волги, пристань им. Руднева

Красноармейский район — ул. им. Фадеева (у монумента В.И. Ленина)