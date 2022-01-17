В регионе завершились работы по заготовке семян лесных растений для будущих работ по лесовосстановлению. План по заготовке семян дуба, акации и сосны перевыполнен лесниками почти в три раза – на хранение направлены 16,96 тонны. Почти 13 тонн из общего объёма составили желуди.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, кампания по сбору семян лесных растений стартовала в сентябре 2021 года. Перед началом массовой заготовки сотрудники 22 лесничеств провели фенологические наблюдения и обследования насаждений на предмет наличия вредителей и рисков гибели деревьев. Благодаря сложившимся погодным условиям, в этом сезоне удалось собрать более тонны желудей и семян сосны с улучшенными наследственными свойствами на территории Урюпинского и Жирновского лесничеств.

Заготовленные семена используют для посева в лесных питомниках и обеспечения сеянцами лесокультурных площадей. В субъекте существенно улучшена материально-техническая база лесничеств, развивается сеть питомников, проводится реконструкция поливных систем, продолжается формирование запаса собственного материала. Уже к концу 2024 году регион полностью перейдёт на использование саженцев и сеянцев, выращенных в питомниках из семян, собранных на территории области.