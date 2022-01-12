Детей и их родителей приглашают в ДК «Волгоградгидрострой», где состоится очередная вечёрка, «Крещенская», посвящённая русской и казачьей культуре. Мероприятие проводится в рамках грантового проекта «Волжские вечёрки», в 2021 году ставшего победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщает региональный комитет культуры, во время мероприятия волжане и гости города познакомятся с русскими народными и казачьими традициями и обычаями, услышат песни конца XIX – начала XX веков в исполнении народного фольклорного ансамбля «Лазоревые зори». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по играм, танцам, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, узнают историю традиционного казачьего костюма, а также отведают ароматный чай с баранками.

Мероприятие будет проходить 22 января с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.