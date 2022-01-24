билайн передал поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» три современных беспилотных летательных аппарата (дрона) для поиска с воздуха людей в сложных погодных условиях, например, пропавших рыбаков или лыжников. Один из дронов уже был использован в Волгоградской области в ходе поиска при сильном ветре и метели.

Дрон DJI MATRICE-300 имеет увеличенную дальность полета (до 25 км в одну сторону) и оснащен мощным тепловизором. Это позволяет направлению беспилотной авиации «Лиза Алерт» проводить поиски даже ночью. Кроме того, на дронах установлено современное сверхчувствительное фотооборудование, в результате получаются детализированные снимки с большой высоты (96 м). Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок, что существенно экономит заряд аккумулятора и позволяет охватить большую площадь поисков. Ранее на исследование дроном зоны 500*500м отряд тратил 1,5­–2 часа полета, теперь — 11–15 минут. Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.

Один вылет дрона – это более 2,5 тысячи фото. Благодаря использованию разработки билайн полученные фотографии оперативно отсматриваются с помощью технологии искусственного интеллекта. Решение «Beeline AI – поиск людей» автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей. В результате, поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности.

В Волгоградской области с мая по ноябрь 2021 года отряду «ЛизаАлерт» удалось найти 138 жителей региона. Дроны были использованы для поиска 10 человек.

По словам директора волгоградского отделения, билайн Дениса Долгова, для обеспечения безопасности людей билайн разрабатывает высокотехнологичные решения и постоянно работает над улучшением качества связи и расширением покрытия сети. За 2021 год билайн построил новые базовые станции и в 1,5 раза увеличил скорость мобильного интернета. С его помощью можно, например, оперативно загрузить навигатор или отправить свою геолокацию через мессенджер.

Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI MATRICE-300 и адаптированной для них нейросети «Beeline AI – поиск людей», позволит отряду «ЛизаАлерт» значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры).