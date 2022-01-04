билайн наращивает темпы развития сети последние несколько лет, и в 2021 году они стали самыми высокими за всю историю компании. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G в Волгоградской области рекордно выросла – больше чем в 4 раза.

Оператор развивает сеть реагируя на возрастающие потребности клиентов. Все больше абонентов компании используют видеозвонки, голосовые сообщения в мессенджерах, смотрят HD-фильмы, слушают в пути музыкальные стриминговые сервисы без потери качества. В итоге за четыре года клиенты билайн увеличили потребление трафика в 5 раз.

В 2021 году компания развивала сеть в более чем 20 населенных пунктах Волгоградской области.

Среди них Волгоград, Волжский, Средняя Ахтуба, Колхозная Ахтуба, Камышино, Быково, Николаевск, Котельниково и другие. Постоянное развитие сети улучшает для клиентов качество сервиса даже в условиях многократного роста трафика. Базовые станции, построенные в 2021 году, увеличили скорость загрузки информации, что упростило клиентам использование современных сервисов и «тяжелого» контента.