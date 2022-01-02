В рамках празднования Дня Победы в Сталинградской битве в Волгограде пройдут памятные мероприятия, участниками которых станут военнослужащие Волгоградского гарнизона. Стартуют мероприятия с возложения гирлянды памяти и цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата. В возложении примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Южного военного округа, администрации Волгоградской области, военнослужащие Волгоградского гарнизона, жители и гости города-героя.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, перед началом памятных мероприятий, на южном склоне главной высоты России – Мамаевом кургане, военнослужащие салютного дивизиона мотострелкового соединения ЮВО, произведут выстрел памяти из орудий времён Великой Отечественной войны ЗИС-3.

На набережной реки Волги для жителей и гостей города-героя будет организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области. Для показа будет представлены танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80, современные бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и санитарный автомобиль «Линза». Также гости смогут увидеть артиллерийское и стрелковое вооружение.