Автобусный маршрут №55 будет ходить по новой схеме движения. Изменения вступят в силу в январе 2022 года.

Так, один из самых протяжённых и востребованных автобусных маршрутов города будет разбит на два отрезка. В границах посёлка ГЭС и микрорайона Тулака будет работать автобус №95, а от Тулака в южную часть города пустят автобус №55.

Как сообщает РИАЦ, на данный момент автобусный маршрут №55 обслуживает жителей микрорайона «Родниковая долина». С января нового года автобусы станут ходить по изменённому маршруту. Маршрут пройдет по ул. 40-лет ВЛКСМ, пр-кту Героев Сталинграда, Лазоревой, Химзаводской, Шумилова, Кирова, 64-й Армии, пр-кту Университетскому, Автомобилистов, Электролесовской, Рабоче-Крестьянской, Базисной, Туркменской и Тулака.

Отметим, согласно опубликованному контракту, протяжённость обновлённого маршрута №55 составит 33 километра, интервал движения — 10 минут. Власти Волгограда планируют заключить новый договор с перевозчиком на два года. Стоимость подряда 247 млн рублей.