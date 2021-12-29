В преддверии Нового года на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится традиционное новогоднее представление, которое в этот раз будет проходить без зрителей в зале: ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких посетителей главного детского праздника страны. При этом увидеть красочное зрелище впервые смогут все желающие благодаря трансляции из Кремля, которая будет вестись на телеканале «Карусель». Новогоднее представление начнётся 31 декабря в 18:00.

На «Кремлёвской ёлке» покажут красочную «Волшебную сказку Стеклодува» – историю мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создаёт стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, тёплых слов – и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания.

Главные герои музыкальной постановки – дети. Роли Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актёров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призёры всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств РФ, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачёвым.

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Отметим, с 1963 года «Кремлёвская ёлка» в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на «Кремлёвской ёлке» смогут побывать все желающие.