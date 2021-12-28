Пассажиров общественного транспорта уже начали информировать о предстоящих изменениях в схемах движения троллейбусов.

Как сообщает РИАЦ, уже с 1 января 2022 года конечной троллейбуса № 9 в Тракторозоводском районе станет Нижний поселок ВГТЗ, куда он будет направляться от площади им. Куйбышева (микрорайон Тулака).

Продлят маршрут № 10а до Спартановки. То есть направление будет охватывать 4 района. Путь составит 21,5 км.

Вместо 12-го троллейбуса от «Детского центра» до «Спартановки» будет курсировать троллейбус № 8. Маршрут планируется продлить до пос. ГЭС. Случится это после закупки новых троллейбусов с возможностью автономного хода.

Схема движения троллейбусного маршрута № 15а «Больничный комплекс — пл. Куйбышева» не изменится.