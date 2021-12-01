Весь декабрь в почтовых отделениях региона будет работать почта Деда Мороза, через которую можно будет отправить письмо главному волшебнику. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

Как сообщает пресс-служба Почты России, новогодние почтовые ящики можно найти в центральных и крупных почтовых отделениях. В Волгоградской области новогодние почтовые ящики установлены в почтовом отделении 400066 Волгограда, почтовом отделении 404130 Волжского, почтовом отделении 403791 Жирновска, почтовом отделении 403348 Михайловки, почтовом отделении 403113 Урюпинска. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик – они есть в каждом почтовом отделении и на фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Помимо этого, в этом году Почта России будет принимать письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и для его коллег из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. Рядом со специальными почтовыми ящиками установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.