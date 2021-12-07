У жителей и гостей города есть возможность посетить самые старинные подземелья Волгограда и раскрыть их тайны. Такая возможность предоставится участникам экскурсионной программы «Подземелья Старой Сарепты».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, во время экскурсии участники узнают самые таинственные предания о колонии Сарепта и о ее жителях. Экскурсовод расскажет мифы и легенды Старой Сарепты, а также раскроет загадки и тайны подземелий гернгутеров. Во время мероприятия экскурсанты смогут сделать эксклюзивные фотографии подвалов екатерининской эпохи.

Экскурсионную программу можно посетить по «Пушкинской карте».

Количество мест ограничено.

Бронь и справки по телфонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.