В двадцатых числах декабря в Волгограде пройдет донорская акция «Доноры творчества», организаторами которой выступают активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» и резиденты арт-кластера «Таврида».

По данным регионального комитета культуры, акция будет проходить 23 декабря 2021 в 9:00, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25. Чтобы доноры не скучали, ожидая своей очереди на сдачу крови, волонтеры культуры и тавридовцы проведут для всех желающих творческие мастер-классы по рисованию и изготовлению ёлочных игрушек, которые украсят детские отделения больницы.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://dobro.ru/event/10119178