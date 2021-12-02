И вновь в Волгограде пройдет совместная пешеходная экскурсия Волгорадского планетария и Волгоградского областного краеведческого музея «На пути к звездам». Прогуляться по городу в сопровождении экскурсоводов можно будет 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба краеведческого музея, экскурсанты совершат прогулку от «нулевого километра» на площади Павших борцов по улице Мира — образцовой улицы победившего Сталинграда, услышат о том, как выдающиеся архитекторы 1940-х – 1950-х гг. создавали город таким, каким мы его знаем сегодня, об истории и уникальной архитектуре нашего «звездного дома».

В завершении экскурсионной прогулки гости посетят Волгоградский планетарий (основное здание, астрономическая площадка, обсерватория), где им расскажут, что связывает Волгоград с космосом.

Узнать новое о своем городе и с интересом провести время можно во время пешеходной экскурсии «На пути к звездам».

Начало экскурсии в 14:00. Предварительная запись и справки по телефонам (запись обязательная): 38-84-39, 38-84-37, +79275295097.