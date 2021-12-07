В регионе определили границы «зелёного пояса». К уже утвержденным границам был добавлен и Волгоград. Территории площадью в 16,6 тысячи га внутри и вокруг города станут частью «зелёного пояса», который будет естественной преградой для пыльных бурь, ветров, а также улучшит экологическое состояние региона.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Волгоград стал четвёртым после Волжского, Михайловки и Урюпинска городским округом, где приказом Облкомприроды утверждены границы «зелёного пояса». В него вошли существующие лесные насаждения (городские леса, а также земли лесного фонда), расположенные внутри и вокруг областного центра. Теперь профильным специалистам органа муниципальной власти предстоит провести инвентаризацию и определить перечень мероприятий, необходимых для сохранения и развития зелёного щита.

Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по созданию зелёных поясов вокруг всех шести городских округов субъекта. Решением губернатора Андрея Бочарова сформирована рабочая группа, куда вошли сотрудники профильных ведомств администрации региона, представители муниципальных образований, общественных объединений, депутатского корпуса. Площади зелёных поясов Волжского, Михайловки и Урюпинска, составляющие 392, 158 и 646 га соответственно, были закреплены в 2019 году. Сегодня общая площадь зелёного пояса региона насчитывает почти 18 тысяч га.

Отметим, зелёный пояс состоит из лесов и лесопарков, водных объектов, природных ландшафтов, выполняет экологические и защитные функции, но может использоваться и для отдыха населения. Однако согласно федеральному законодательству придание территориям статуса лесопарковых зелёных поясов предусматривает введение режима особой охраны. Здесь запрещено использовать токсичные химические препараты, в том числе в целях охраны и защиты лесов, радиоактивные вещества, размещать отходы, разрабатывать месторождения, а также проводить сплошные рубки лесных и иных насаждений. Для нарушителей — как юридических, так и физических лиц — предусмотрены штрафы.