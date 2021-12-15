Из Волгограда в Элисту открывается прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться с 10 января до 25 марта.

По данным международного аэропорта Волгограда, самолеты будут летать два раза в неделю будут 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет из Волгограда в 13.50, прилет из Элисты обратно – в 16.50. Время в пути – 1 час. На маршруте задействованы самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании Utair. Стоимость билета в одном направлении – от 1 158 рублей (тариф «Минимум», включающий в себя одно место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг).