В Волгограде для расселения аварийного жилья закупают 301 квартиру. Подрядные организации определены по итогам ранее проведенных конкурсных процедур.

Как сообщает городская администрация, в новостройки переедут граждане, ранее проживавшие в аварийных домах в пос. Кирпичного завода №2 и 40 Домиков, на ул. Олимпийской, Гагринской, 2-й Штурманской и др. Для них закупается 99 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 74 трехкомнатных и 3 четырехкомнатные квартиры. Минимальная площадь однокомнатных составляет от 27 до 40 квадратных метров, двухкомнатных — от 46 до 56 квадратных метров, трехкомнатных – от 57 до 85 квадратных метров, четырёхкомнатных не менее 80,5 квадратных метров.

Согласно условиям договоров, жилые помещения будут переданы застройщиком с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами. Сотрудники муниципалитета проверят качество внутренних работ перед приемкой квартир.

Граждане, владеющие жилыми помещениями в аварийных домах, получают новое жилье в собственность. С теми, кто проживал на условиях соцнайма, заключаются новые договоры.