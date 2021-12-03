Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление новогодних деревьев – «Авторская ёлочка 2022». Принять участие в конкурсе могут организации, предприятия и индивидуальные предприниматели.

Как сообщает городская администрация, конкурсантам предлагают украсить натуральную или искусственную ель или изготовить символ Нового года самостоятельно по авторскому концепту. При оформлении ёлочки приветствуется использование фирменной атрибутики, индивидуальных дизайнерских и художественных решений, выразительных цветовых и световых приемов, которые будут подчеркивать образ новогоднего дерева как в светлое, так и в темное время суток.

Согласно условиям конкурса, высота ели должна быть не менее трех метров, к ней должна прилагаться табличка с указанием наименования хозяйствующего субъекта. В период с 15 по 20 декабря участники должны установить новогодние деревья на специально отведенной площадке в парке Царицынском в пойме реки Царица, где с ними смогут сфотографироваться все желающие.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «В лучших традициях» — на лучшее традиционное украшение новогоднего дерева, «Ёлочка с иголочки» — на лучше сочетание украшений и выдержанность стиля, «Ёлка против правил» — на самый необычный авторский концепт, «Ёлка с огоньком» — на самую лучшую иллюминацию, «В гостях у сказки» — на самое лучшее украшение с использованием сказочных персонажей.

Победители будут определяться по ряду критериев: композиция и гармоничность пропорций, выразительность акцентов, авторские дизайнерские или художественные решения, цветовое и световое оформление, применение необычных материалов и т.д.

Подать заявку на конкурс можно по ссылке.

Заявки принимаются до 10 декабря.