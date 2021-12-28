Старт марафона праздничных мероприятий был дан в пойме реки Царицы, где в присутствии Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего 2022 года Тигра засияла огнями главная городская ёлка. Теперь каждый район города готовится провести тематические мероприятия в честь Нового года и Рождества.

Как сообщает региональный комитет культуры, на протяжении январских выходных на улицах города артисты в новогодних костюмах будут поздравлять волгоградцев с Новым годом и Рождеством. Праздничное настроение жителям создадут музыкальные сюрпризы и веселые флешмобы от муниципальных учреждений культуры и молодежных центров.

Кроме того в рамках акции «Снежный десант» артисты в костюмах сказочных пушистых Снежков будут выступать с уличными представлениями в парках, скверах, на остановках общественного транспорта и дарить горожанам открытки с поздравлениями. Также волгоградцы могут встретить на улицах города артистов в костюмах избушки Бабы Яги, Учёного Кота, Серого Волка и Снеговика Олафа.

Волгоградские учреждения культуры подготовили обширную новогоднюю программу, ознакомиться с которой можно по ссылке.

В главную ночь года у ёлки в парке «Царицынский» состоится развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете». С 22-00 на светодиодном экране будет организована трансляция праздничного концерта с участием 11 творческих коллективов Волгограда. Новогодние программы запланированы и на многих районных площадках – например, в парке «Юбилейный», на бульваре Энгельса, в парке «Семейный», на площади перед центром культуры и досуга «Авангард» и других. Финалом праздника станут новогодние фейерверки в час ночи.

7 января в ЦПКиО состоится Рождественский забег. В нем примут участие около 50 человек. Во избежание массового скопления спортсменов организаторы разделят забег на несколько стартов. 8 января в Волгограде пройдет музыкально-театрализованное мероприятие «Мелодии Рождества», во время которого фольклорные коллективы исполнят для волгоградцев колядки: сначала их можно будет услышать в Александровском саду, а затем в парке «Царицынский».

Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: горожанам и гостям города необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.