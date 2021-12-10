Предприниматели в очередной раз могут посоревноваться в лучшем украшении к Новому году своей торговой точки. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания, торговли и сферы услуг, а также прилегающей к ним территории проводится среди предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает городская администрация, конкурс пройдет с 16 по 28 декабря в трех номинациях: «Витрин чудесное мерцание» — на лучшее новогоднее оформление окон, витрин, витражей, «В преддверии чудес» — на лучшее новогоднее оформление входной группы, прилегающей территории, парковки, «Зимняя феерия» — на лучшее комплексное новогоднее оформление объекта торговли. К участию приглашаются коллективы стационарных и нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и сферы услуг, а также ярмарок, рынков. Конкурс проводится в два этапа — с 16 до 24 декабря комиссия отберет в каждой номинации двух лучших конкурсантов. С 25 по 28 декабря они примут участие в общегородском этапе. Телефон для справок: 30-13-66.

При оформлении фасадов, входных групп, витражей и окон участники могут использовать подсветку, световые инсталляции, световые гирлянды и шнуры, а также декоративные фигуры, символизирующие Новый год. Приветствуется размещение на деревьях световой сетки или «светового дождя», установка на прилегающей территории светящихся украшений, снежных или ледяных объемных фигур, искусственных или натуральных елей.

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно подать в районную администрацию заявку, приложив фотографии новогоднего оформления зданий, входных групп, витражей, прилегающей территории. Предприниматели также могут предоставить дополнительные материалы о проведении тематических культурных программ, благотворительных акций и мероприятий.