Обработка данных, полученных в результате анализа проб «белого моря» были завершены. Подрядчик, в рамках инженерных изысканий на шламонакопителе в Кировском районе, сделал анализы более тысячи проб шлама, почвы, подземных вод и атмосферного воздуха.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на сегодняшний день обработка данных завершена, определён объём накопившегося шлама: 3,05 млн м3. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 м, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам — ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.

Как показали изыскания, вокруг «белого моря» также существует сформированный в результате многолетнего воздействия ореол загрязнения почв, поверхностных, подземных вод и растительности. К примеру, установлены значительные (до нескольких десятков раз) загрязнения подземных вод по железу, фенолу, толуолу. Вместе с тем, показания по атмосферному воздуху и водt в Волге находятся в пределах нормы.

До конца этого года подрядчик должен представить на обсуждение рабочей группы как минимум два способа ликвидации накопленного вреда окружающей среде и обосновать наиболее оптимальный. Полученные данные послужат основой для разработки проектной документации — она должна быть направлена на государственную экспертизу в 2022 году.

Напомним, работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в один этап в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Такое решение принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб.