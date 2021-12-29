После Нового года в Волгограде планируют проведение традиционного «Рождественского забега», участниками которого смогут стать все желающие. Мероприятие будет проходить 7 января.

Как сообщает РИАЦ, принять участие в спортивно-массовом мероприятие смогут все желающие, выбрав удобную для своей физической подготовке дистанцию – 1 или 5 километров. Приветствуется наличие у участников новогоднего костюма сказочного или фантастического персонажа.

В этом году забег состоится в Центральном парке культуры и отдыха. Каждый спортсмен получит на финише памятную медаль. Главное условие для участия в забеге – допуск от врача, который можно получить перед стартом, а также наличие хорошего настроения. Организаторами мероприятия является ВРОО «Волгоградский марафон» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно до 5 января в электронной форме или в день забега в стартовом городке. Он будет организован у снежных горок вблизи стадиона «Волгоград Арена». Костюмированный забег на один километр начнется в 12:00. На дистанцию в 5 000 метров участники выйдут в 12:20. Маршрут пробега пройдет вдоль Волги, по одной из аллей парка. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:00.