На проспекте им. Жукова продолжаются работы по благоустройству. На данный момент рабочие приступили ко второй очереди благоустройства, на площадке начаты подготовительные работы. Уже демонтировано покрытие на одной из пешеходных дорожек, ведется вертикальная планировка. Благоустройство общественного пространства будет выполнено в границах от уже обновленного сквера до Самарского разъезда. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает городская администрация, сейчас на объекте уже снято старое асфальтовое покрытие на пешеходной дорожке вдоль местного проезда общей площадью порядка 3500 квадратных метров, специалисты занимаются демонтажем старых бордюрных камней, подпорных стен и планировкой территории. Для удобства пешеходов на время производства работ подрядная компания обеспечила временный проход. Всего предстоит провести реконструкцию на площади свыше 38 тысяч квадратных метров.

Данную территорию планировалось благоустроить в 2022 году, муниципалитет заблаговременно провел аукцион по определению исполнителей, что дало возможность исполнителю заранее подготовить технику и материалы. Решение о досрочном старте восстановления объекта было принято с учетом погодных условий, позволяющих проводить данные виды работ.

В следующем году исполнитель продолжит обновление прогулочного пространства, где согласно контракту смонтируют поливочный водопровод, линию наружного освещения с чугунными фонарями и установят малые архитектурные формы. В частности, вдоль тротуаров появятся стилизованные под старину лавочки и урны. К уже существующим растениям дополнительно высадят крупномерные деревья и кустарники. Зеленые зоны украсят светящиеся арт-объекты в виде зонтиков и цветов, а также фигуры – «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и композиция «Три поросенка».

В текущем году преобразилась первая очередь бульвара: здесь заменили тротуарное покрытие, смонтировали линии освещения и полива, установили кованые арт-объекты — «Кольца», арка «Сердце», а также две ротонды высотой 2,5 метра. Кроме того, пешеходную зону украсили светящиеся фигуры «Зонт» и «Цветок», ретро-автомобиль и три деревянные перголы высотой 2,6 метра. Благоустройство бульварной части проспекта им. Жукова специалисты подрядной организации завершили в начале октября, высадив последние саженцы зеленых насаждений. В целом же общественное пространство украсили порядка 400 деревьев и более трех тысяч кустарников, среди которых клены, гортензии, акации и другие.