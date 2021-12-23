Рабочие завершили работы по реконструкции постамента памятника «Самолет «МиГ-21» в Дзержинском районе. Окончанием работ стало возвращение на свое место обновленных табличек с именами Героев Советского Союза, получивших это звание в период Сталинградской битвы.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, во время работ специалисты нанесли антикоррозионное покрытие на опоры самолета, обновили кирпичную кладку постамента. Были восстановлены фюзеляж и элементы вооружения, ступени и стела, сам постамент облицован мраморной плиткой.

Гарантийный срок на проведенную реставрацию — пять лет. В течение этого периода подрядчик обязуется устранять возможные дефекты за свой счет. Также в планах и озеленение территории у памятника. Соответствующие работы администрация района проведет в следующем году с наступлением благоприятной погоды.

Добавим, что помимо приведения в порядок самолета и постамента работы предусмотрены на прилегающей территории, полностью объект должен быть сдан весной 2022 года.