С наступлением по-настоящему зимне погоды в городе начали открывать ледовые катки. Среди них как крупные, так и дворовые, находящиеся в шаговой доступности, организованные управляющими компаниями и ТОСами. Режим работы площадок устанавливается по погодным условиям.

Как сообщает городская администрация, один из первых катков площадью свыше 750 квадратных метров появился на территории сквера Саши Филиппова в Ворошиловском районе. К настоящему моменту на площадке залили 10 сантиметров ледового покрытия, для поддержания катка в надлежащем состоянии дополнительные слои будут заливаться на протяжении всей зимы. Развлекательная зона оборудована местом для проката коньков, освещением из гирлянд, а для праздничного настроения на объекте смонтировали систему аудиовещания и украсили новогоднюю елку. Для безопасности отдыхающих на территории установлены камеры видеонаблюдения.

В Краснооктябрьском районе также началось обустройство ледовой арены площадью 2800 квадратных метров на территории СК «Зенит» по ул. Таращанцев, 72. Сейчас специалисты подготавливают территорию перед заливкой. При благоприятных погодных условиях, он заработает в течение 7 дней. Кроме этого, в районе для семейного отдыха будут организованы ледовые площадки в парке им. Ю. А. Гагарина, за МКД Штеменко, 59.

Один за одним в областном центре начинают работу и другие катки. Так, в Кировском районе на прошлой неделе открылся каток в парке «50 лет Октября». Для жителей Советского района уже доступна площадка на проспекте Университетском, 107.

На зимнюю забаву ждут жителей Дзержинского района. Ледовую арену расположили перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской, где ранее муниципалитет установил шароель. Позже семьи с детьми смогут посетить катки в парке «Русь», на прилегающей территории ТРК «Парк Хаус» и в парке «Семейный».

В Центральном районе любители активного отдыха уже катаются на коньках в Царицынском парке. Благодаря системе искусственного охлаждения ледовая площадка может работать даже при плюсовой температуре. В то же время в Центральном парке культуры и отдыха компания-инвестор ведет подготовку к открытию естественного катка площадью 750 квадратных метров. На прилегающей к катку территории уже оборудованы отдельные зоны для фудкорта и пункт проката коньков. Помимо этого, рядом специалисты смонтировали игровую зону, где горожане смогут потренироваться в меткости в хоккейные ворота.

В самом южном Красноармейском районе Волгограда уже открылись ледовые арены на ул. Гражданской, 64 напротив ДК «Судоверфь» и на ул. Хабаровской 10, ТОС «Водники» организовал каток на ул. Лазоревой, 223, ТОС «Микрорайон 608» готовит площадку на ул. Столетова, 48.

В Тракторозаводском районе в настоящий момент работу осуществляют зоны для зимнего отдыха на площади Аттракционов и на площади им. Ф. Э. Дзержинского,1. В ближайшее время будут задействованы катки: на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 42, ул. им. Лодыгина, 1, ул. им. Академика Павлова, 12-14, ул. им. Шурухина, 32, ул. им. Академика Бардина, 15, ул. им. Героев Тулы, 7 и по ул. им. Н.Отрады,32а.

Режим работы площадок устанавливается по погодным условиям. При благоприятной погоде большая часть катков будет открыта для посетителей в дневное и вечернее время.