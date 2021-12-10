Специалисты завершили работы по экологической реабилитации важнейших водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. За время работ были расчищены парке ерики Дудак и Дудачёнок, а также система озёр Невидимки. В рамках федерального и регионального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в течение двух лет восстановлены 155 га этих водных объектов и прилегающих к ним ландшафтов.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, два ерика и озёрная система, расположенные на территории Куйбышевского и Суходольского сельских поселений Среднеахтубинского района, были включены в перечень водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, нуждающихся в первоочередной расчистке. Природный комплекс озера Невидимки — это ценная орнитологическая территория и место концентрации птиц в период гнездования, зимовки или отдыха во время миграций. При этом вместе с восстановленными ериками они не только являются важной составной частью пойменной экосистемы, но и обеспечивают хозяйственно-бытовые нужды более 1800 жителей близлежащих населённых пунктов.

В ходе реабилитации ерики Дудак, Дудачёнок, система озер Невидимки расчищены от мусора, топляка и сухостоя, здесь выполнено дноуглубление, а по берегам высажены 5 тысяч деревьев и кустарников традиционных для поймы пород. Ещё около 65 тысяч саженцев ясеня в соответствии с этим проектом высажены в лесах региона в рамках предусмотренных законом мероприятий по компенсационному лесовосстановлению.

К настоящему времени восстановлены порядка 40 водных объектов поймы, а до 2024 года этот показатель увеличится до 93. Кроме того, возведены 22 водопропускных сооружения, которые помогут задерживать ресурс после паводка. Всего до 2024 года планируется построить 72 ВПС. Максимальный эффект будет достигнут после реализации масштабного губернаторского проекта по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы за счёт строительства комплекса ГТС. Дополнительное обводнение повысит экологическую защищённость территории, создаст дополнительные стимулы для развития сельского хозяйства, позволит организовать новые рекреационные зоны.