Ранее проект «Сарепта_lab» был запущен в онлайн формате, сейчас сотрудники музея возобновляют его работу и перезапускают уже в очном формате. Новогодние мастер-класс будут проходить каждое воскресенье декабря в музее.

Как сообщает пресс-служба музея, на тематических мастер-классах участники своими руками смогут изготовить оригинальный предмет интерьера, собрать рождественский венок или сделать доброго новогоднего гнома. Все мастер-классы проходят под руководством опытных наставников.

Желающих приглашают 5 декабря в 14.00 на мастер-класс «byМагия». Во время мастер-класса участники узнают о европейских и русских традициях украшения новогодней елки и научатся делать простые и оригинальные елочные украшения.

Возраст: 6+

Количество мест ограничено.

Расписание программ и бронь билетов по тел.:67-33-02, 8-927-511-67-49.