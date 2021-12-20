Новая экспозиция «Хлебопекарное и мукомольное производство» будет работать в музее-заповеднике «Старая Сарепта» на постоянной основе. На выставке можно узнать секреты хлебопекарного и мукомольного производства.

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены макеты водяной и ветряной мельницы, наглядно демонстрирующие принцип работы мукомольных производств прошлого. Редкие и уникальные экспонаты, такие как баланка и старинные весы – безмен, позволят больше узнать о трудовых буднях мельника.

Взор любого посетителя притягивает к себе аппетитный каравай, только что вынутый из немецкой печки, и рабочий стол пекаря со старинными формами для пряников, с резными скалками и традиционными вафельницами. Впервые для гостей музея на выставке раскрыт полный оригинальный рецепт сарептских пряников с нардеком, признанных в этом году лучшим туристическим сувениром и получивших гран-при на финале одноименного конкурса в Уфе в марте текущего года.