Для волгоградских одинадцатиклассников прошли итоговые сочинения, в написании работ приняли участие 9,8 тыс. выпускников. Результаты станут известны 15 декабря — успешное выполнение работы станет допуском к государственной итоговой аттестации.

Как сообщает областная администрация, написание итогового сочинения заняло 3 часа 55 минут. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые выбрали форму изложения, время написания работы увеличено на 1,5 часа. В качестве общественных наблюдателей в школах присутствовали представители Российского союза молодежи. Волгоградские школьники рассуждали на тему «Почему людей привлекает идея путешествия во времени?», выражали отношение к словам А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек?». Ребята поделились мыслями о том, «Когда слово становится преступлением?», а также рассказали, произведение какого писателя (композитора, режиссёра) порекомендовали бы своим друзьям, и в чём проявляется любовь к своему Отечеству.

Итоговое сочинение (изложение) — ежегодная творческая работа. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Для этого установлена определенная система критериев, в числе которых соответствие теме, композиция, грамотность, привлечение литературного материала и др. Комплект тем для каждого региона разрабатывается Рособрнадзором и оглашается за 15 минут до начала написания. Результаты итогового сочинения (изложения) действуют бессрочно для получения аттестата. Некоторые вузы учитывают сочинение при поступлении. Стоит отметить, что действительным для абитуриентов считается сочинение только текущего года, работа прошлого года аннулируется.

Ученики, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в работе, смогут это сделать в дополнительные сроки: 2 февраля и 4 мая. Это также касается и одиннадцатиклассников, которые по результатам проверки работ получат «незачет». Как показывает практика прошлых лет, подавляющее большинство школьников с работой справляются успешно.