Заготовка сосновых шишек ведется сразу в десяти лесничествах региона. К этому дню специалисты собрали в общей сложности 6,2 тонны шишек, это почти половина от планируемого урожая. Формирование запаса семян для будущих работ по лесовосстановлению проводится в рамках федерального и одноимённого регионального проектов «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает областная администрация, из всего объёма собранной шишки в Быковском, Котовском, Ольховском, Жирновском, Иловлинском, Калачёвском, Нижнечирском, Новоаннинском, Урюпинском, Арчединском лесничествах одна тонна уже переработана: на хранение передан почти центнер семян сосны. Всего до конца декабря планируется собрать около 15 тонн шишки.

Напомним, в Волгоградской области лесничества собирают шишки сосны обыкновенной и сосны крымской. В прошлом году из 5,5 собранных тонн удалось получить около 400 кг семян, из которых 300 кг уже высеяны в течение 2021 года на площади 1,86 га.