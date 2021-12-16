В преддверии Нового года по инициативе Волгоградского областного общественного благотворительного фонда «Дети в беде» стартовала благотворительная акция «Чудо-елка», информационным и координирующим центром которой выступает Волгоградская областная детская библиотека. Цель мероприятия — собрать новогодние и рождественские подарки для детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным регионального комитета культуры, в областную детскую библиотеку от детей приходят письма, адресованные Деду Морозу и Снегурочке, а библиотекари, читатели, родители и просто неравнодушные люди на время становятся волонтерами по сбору благотворительных подарков. Акция позволяет проявить милосердие и сердечную теплоту всем, кто хочет наполнить детские сердца верой в чудо и волшебство. Желающим стать благотворителем нужно лишь обратиться в детскую библиотеку, выбрать письмо ребенка и исполнить его мечты, наполнив счастьем праздничные дни.

После сбора подарков новогодний библиотечный экспресс по традиции доставит их по назначению. На семейных праздниках с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных героев случится волшебство – произойдет исполнение желаний, а еще будут конкурсы, игры, веселые викторины, что станет приятным сюрпризом для всех, кто верит в чудеса.