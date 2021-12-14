Жителей региона приглашают принять участие в областном конкурсе «Елочка, живи! — 2021», целью которого является привлечение внимания населения региона к проблеме охраны хвойных насаждений.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурс проходит ежегодно среди воспитанников школьных лесничеств. В этом году участникам предложено в качестве конкурсной работы представить на суд жюри одну фотографию с самым красивым, по мнению автора, хвойным деревом, растущим в Волгоградской области. Работы, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны лучшими, а их авторы объявлены победителями и призерами.

С положением о конкурсе «Елочка, живи! — 2021» можно ознакомиться на сайте комитета, там же будут опубликованы его итоги после 24 декабря текущего года.