В Дубовском районе было открыто самое крупное из всех известных на территории региона месторождений строительных песков. Специалисты Облкомприроды утвердили его запасы, которые, согласно проведенной геологической разведке, составляют более 80 миллионов кубометров.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, освоение месторождения, расположенного в нескольких километрах от хутора Спартак Дубовского района, обеспечит рынок строительных материалов востребованным ресурсом на несколько лет.

Отметим, что участок недр местного значения «Спартаковский» — уже третье месторождение строительных песков, открытое в регионе в этом году.

Добыча песка формирует самый большой сегмент на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории региона – на его долю приходится 87% от всех ОПИ. При этом Волгоградская область занимает первое место среди регионов ЮФО по добыче песка — ее вклад в общий объем добычи в округе превышает 34%.

Активная добыча строительных песков способствует формированию надежной сырьевой базы для стройиндустрии. Общий объем запасов месторождений песка, предоставленных в пользование, по оценке специалистов Облкомприроды, в регионе составляет 315 миллионов кубометров – этого объема достаточно для обеспечения потребностей в сырье не менее чем на 22 года. А суммарный объем месторождений и проявлений на территории Волгоградской области превышает 900 миллионов кубометров.