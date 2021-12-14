В природных парках региона начали подкармливать диких животных. Работы направлены на сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и продлятся до конца декабря.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в государственном охотничьем заказнике регионального значения «Куланинский», расположенном на особо охраняемой природной территории, специалисты природного парка «Щербаковский» на шести подкормочных площадках регулярно выкладывают фуражное зерно и соль-лизунец для копытных животных — лосей, косуль и зайцев. Сотрудники парка отмечают, что зерно и соль съедаются животными без остатка. Однако не брезгуют лакомствами оставшиеся на зимовку и пернатые — сойки, синицы, чижи, зеленушки и овсянки. Аналогичная работа проводится и в остальных шести госохотзаказниках. Кроме того, не остаются без внимания и обитатели 79-ти закрепленных охотугодий региона.

Специалисты отмечают, что объемы подкормки зависят от видов и количества животных. При этом нормы строго дозированы — дикие звери должны добывать пищу самостоятельно; люди лишь помогают им перезимовать. К примеру, в декабре прошлого года на эти цели израсходовано порядка 800 тонн концентрированных и более 850 тонн минеральных кормов, в том числе урожай, специально выращенный на более 300 гектарах кормовых полей.