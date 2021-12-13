С 12 декабря некоторые поезда стали ходить по измененному расписанию. Как сообщает Приволжская ЖД, из расписания были выведены некоторые остановки.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с вводом нового графика движения поездов на 2021-2022 годы с 12 декабря в Волгоградской области будет отменен ряд остановок для пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

— Качалино – Петров Вал и обратно (без остановки на о.п. Забурунный);

— Волгоград-1 – Чернышков и обратно (без остановки на о.п. 200 км, о.п. 226 км, о.п. 261 км);

— Волгоград-1 – Суровикино и обратно (без остановки на о.п. 261 км);

— Петров Вал – Ильмень и обратно (без остановки на о.п. Новониколаевка, о.п. 443 км, о.п. Купцово, о.п. Мокрая Ольховка, о.п. Неткачево).

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.