К 20 декабря на территориях дошкольных образовательных учреждений и центров развития ребенка будет высажено 230 полноразмерных хвойных деревьев. Мероприятия проводятся в рамках продолжения масштабной социально-экологической акции «Растем вместе». Всего же в рамках акции до конца года будет высажено порядка 50 тысяч крупномерных елей.

По данным городской администрации, до конца года хвойные деревья украсят территории почти 1000 учреждений во всех районах Волгоградской области. Специалисты отмечают, что именно зимний период является оптимальным для высадки хвойных крупномеров — деревья с помощью спецтехники переносят из питомников вместе с комком земли. Высаживаемые ели выращены в питомниках Среднеахтубинского района и хорошо приспособлены к условиям нашего климата, что обеспечит их высокую приживаемость.

К Новому году ели планируется одеть в праздничные гирлянды.