Перед Новым годом у волгоградцев будет возможность купить товары ручной работы, которые будут представлены в большом ассортименте на ярмарках. В Волгограде будет организованна работа сразу двух таких ярмарок.

Как сообщает РИАЦ, первая ярмарка будет проходить с 18 по 19 декабря с 12:00 до 21:00 в гостинице «Турист». А вторая – с 25 по 26 декабря с 10:00 до 21:00 в кинотеатре «Киномакс».

Посетители смогут приобрести куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары, новогодние игрушки и магниты с тиграми, свитера, шапки, носки, шарфы ручной вязки, ароматные свечи и многое другое.