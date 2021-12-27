Рейды по защите хвойных насаждений региона продолжаются. На данный момент проведено уже 1350 рейдов на территории лесного фонда Волгоградской области. Предметом особого внимания проверяющих являются хвойные насаждения, расположенные на площади более 70 тысяч га.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рейдовых обследованиях задействованы более 500 инспекторов лесного хозяйства, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и казачества. Чтобы охватить одновременно как можно больше участков, применяются квадрокоптеры.

Цель рейдовых мероприятий — уберечь ели и сосны от незаконной вырубки, не допустить захламления лесов и нарушений лесного законодательства. Так, на территории Иловлинского и Кумылженского районов выявлены факты незаконной рубки и повреждения деревьев хвойных пород. От вырубки вблизи р.п. Иловля 17 сосен ущерб составил порядка 135 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверочные мероприятия продолжатся и в дни новогодних каникул: на всех постах ДПС по Волгоградской области организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимой древесины.

Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов.