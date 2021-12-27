В праздничные выходные отделения Почты России перейдут на измененный график работы. Так, 31 декабря почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

По данным пресс-службы Почты России, для всех почтовых отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.