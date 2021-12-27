В дни новогодних каникул медицинские учреждения региона будут работать в режиме повышенной готовности. В штатном режиме продолжится вакцинация от новой коронавирусной инфекции, которая будет доступна все праздничные дни на базе поликлиник.

Как сообщает областная администрация, в период с 31 декабря по 9 января включительно во взрослых поликлиниках будет организована работа кабинетов и отделений неотложной помощи ежедневно с 8:00 до 20:00 в Волгограде и Волжском, с 8-00 до 16-00 в районах области. Ежедневная работа неотложных кабинетов и отделений будет организована в медицинских организациях, оказывающих помощь детям в часы их работы. Врачи-специалисты будут принимать пациентов в медицинских учреждениях в соответствии с графиком, дополнительная информация будет доступна на сайтах медицинских организаций.

Травмпункты региона и станции скорой медицинской помощи продолжат работу в круглосуточном режиме.

На особом контроле остается предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В новогодние дни будет обеспечена ежедневная работа амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19, включая проведение КТ-исследования. Для пациентов Красноармейского и Кировского районов в ежедневном и круглосуточном режиме будет работать клиническая больница скорой помощи №15. Для жителей Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов круглосуточно будут работать поликлиники №28 (понедельник, четверг), №4 (вторник, пятница, воскресенье) и № 1 (среда, суббота).

Дежурные стоматологии готовы оказать неотложную помощь ежедневно с 9:00 до 15:00. Все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты центральных районных больниц будут работать по установленному графику. Ежедневно после 15:00 стоматологическая помощь в неотложной форме также будет оказываться городской клинической больницей № 1 и городской клинической больницей № 1 им. С.З. Фишера.

В медицинских организациях, оказывающих помощь беременным и родильницам, будут организованы дежурства и администраторов, и врачей-специалистов.

В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. В период праздничных дней не будет остановлена работа клинико-диагностических лабораторий по проведению ПЦР-диагностики. Продолжится ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией: при осложнении ситуации, по мере необходимости, будет обеспечен ввод в работу дополнительных инфекционных коек.

4 и 5 января в Волгоградском областном центре крови будет организован прием доноров. Выдача медорганизациям компонентов крови будет обеспечена в ежедневном режиме.