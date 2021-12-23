В новогодние и рождественские выходные для волгоградцев будет проведено порядка 120 мероприятий, а именно театрализованные представления, концерты, выставки, квесты, спектакли, интерактивные программы и т.д. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой вместо традиционных массовых гуляний на одной площадке для волгоградцев организованы десятки мероприятий во всех районах города, что позволит избежать больших скоплений людей на ограниченной территории.

Как сообщает городская администрация, с учетом концепции праздника все развлекательные акции и мероприятия, включая фейерверки, состоятся в популярных местах отдыха горожан, крупных жилых микрорайонах в разных районах города, чтобы жители смогли отметить праздник по-семейному, рядом с домом, не собираясь на одной общегородской площадке. При этом большая часть акций пройдет в онлайн-формате.

Марафон праздничных новогодних мероприятий на открытых площадках стартует в Волгограде 25 декабря – в этот день в пойме реки Царицы в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияет огнями главная городская елка. С этого дня и на протяжении январских выходных на улицах города артисты в новогодних костюмах будут поздравлять волгоградцев с Новым годом и Рождеством. Праздничное настроение жителям создадут музыкальные сюрпризы и веселые флешмобы от муниципальных учреждений культуры и молодежных центров.

Также с 25 декабря начнет работу передвижная музыкальная резиденция Деда Мороза – в празднично оформленной машине горожан будут приветствовать артисты в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Тигра — символа наступающего 2022 года. Музыкальная резиденция с досугово-развлекательной программой проедет по всем районам города.

В рамках акции «Снежный десант», также стартующей 25 декабря, артисты в костюмах сказочных пушистых Фьёков (Снежков) будут выступать с уличными представлениями в парках, скверах, на остановках общественного транспорта и дарить горожанам открытки с поздравлениями. Кроме того, с 27 по 30 декабря волгоградцы могут встретить на улицах города артистов в костюмах избушки Бабы Яги, Ученого Кота, Серого Волка и Снеговика Олафа.

В муниципальных учреждениях культуры пройдут показы новогодних и рождественских спектаклей: МУК «Волгоградский музыкальный театр» приглашает маленьких зрителей на новогодний мюзикл «По щучьему велению, да на новый лад!», молодежный театр покажет спектакль «Снежная Королева».

В главную ночь года у елки в парке Царицынский состоится развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете». С 22.00 на светодиодном экране будет организована трансляция праздничного концерта с участием 11 творческих коллективов Волгограда, ведущие шоу — Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние программы запланированы и на многих районных площадках – например, в парке «Юбилейный», на бульваре Энгельса, в парке «Семейный», на площади перед МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» и других. С полной программой можно ознакомиться по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i4624. Финалом праздника станут новогодние фейерверки в час ночи.

7 января в 12.00 в ЦПКиО состоится Рождественский забег. В нем примут участие около 50 человек. Чтобы избежать массового скопления спортсменов, организаторы разделят забег на несколько стартов. 8 января в Волгограде пройдет музыкально-театрализованное мероприятие «Мелодии Рождества», во время которого фольклорные коллективы исполнят для волгоградцев колядки. В 13.00 их можно будет услышать в Александровском саду, в 15.00 — в парке Царицынский.

Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: горожанам и гостям города необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.