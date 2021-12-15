В 2022 году в волгоградском планетарии планируют начать капитальный ремонт. План и особенности работ уже начали обсуждать.

По данным комитета культуры Волгоградской области, для определения масштаба работ в здании были осмотрены все помещения, а также прилегающая территория учреждения.

В этом году Волгоградскому планетарию исполнилось 67 лет. Как известно, это подарок от жителей ГДР к 70-летнему юбилею Сталина. Звездный дом открыл двери первым посетителям в 1954 года и по сей день считается одним из восьми лучших в мире. Но с тех пор планетарий ни разу полностью не обновляли.

В 2022 году должны начаться ремонтные работы, которые сделают планетарий одним из лучших в стране.