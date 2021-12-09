На новогодние каникулы будет организована работа более 500 дополнительных поездов, которые будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Саратов, Балаково, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балашов, Самару, Уфу и другие города.

Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

Для обеспечения перевозки пассажиров в новогодние и рождественские праздничные дни назначены дополнительные поезда дальнего следования:

— №563/564 Саратов – Москва отправлением из Саратова 29 декабря в 11:32, прибытием в Москву на следующие сутки в 5:12;

— №565/566 Балаково – Москва отправлением из Балаково 8 января 2022 года в 19:33, прибытием в Москву на следующие сутки в 16:17;

— №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 26,27,28,29 декабря 2021 года, 7,8,9 января 2022 года в 23:30, прибытием в Москву на следующие сутки в 14:35;

— №485/486 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28,29 декабря 2021 года, 6,8,9 января 2022 года в 6:35, прибытием в Москву на следующие сутки в 5:48;

— №219/220 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 8 января 2022 года в 07:25, прибытием в Москву на следующие сутки в 10:29;

— №555/256 Волгоград – Москва отправлением из

Волгограда 29 декабря 2021 года в 5:14, прибытием в Москву на следующие сутки в 5:00;

— №207/208 Саратов – Москва отправлением из Саратова 28,29 декабря в 20:11, прибытием в Москву на следующие сутки в 10:29.

Продажа билетов открыта.

Время отправления поездов – местное.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».