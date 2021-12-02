В музее-панораме «Сталинградская битва» открылась фотодокументальная выставочная экспозиция «Маршалы Победы», приуроченная к 125-летию со дня рождения Маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, выставка расскажет о славном боевом и жизненном пути двух великих полководцев XX столетия. Их судьбы неоднократно пересекались, и каждый оставил заметный след в военной истории России. Посетители смогут узнать о ранних годах жизни знаменитых военачальников, их участии в Первой мировой и Гражданской войнах. Особое внимание уделено деятельности Жукова и Рокоссовского в период Великой Отечественной войны, особенно во время обороны Москвы и Сталинградской битвы. Кульминацией их военной карьеры стало участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Заключительный раздел выставки освещает послевоенный период жизни полководцев.

В экспозиции представлены фотографии, копии документов, изображения портретов, памятников, книг мемуаров обоих маршалов.