В конце декабря в выставочном зале музея имени Ильи Машкова на улице Чуйкова, 37 откроется выставка декоративно-прикладного искусства Ирана и соседних стран из коллекции ВМИИ — «Жажда красоты». Открытие выставки запланировано на 28 декабря. Экспозиция подготовлена в формате «выставка в выставке «Шедевры Третьяковской галереи и московских коллекций в собрании ВМИИ».

Как сообщает региональный комитет культуры, выставка «Жажда красоты» дает возможность прикоснуться к искусству Востока. Важнейшим его качеством является стремление выразить совершенство мироздания, печать божественного присутствия даже в бытовом предмете, что поднимает декоративно-прикладное искусство на недосягаемую высоту.

Проект знакомит с примерами традиционных ремесел стран Востока, и в то же время свидетельствует о горячем интересе, который испытывали западноевропейские и русские художники к этой теме в XIX веке. С работами гончаров и ткачей соседствуют итальянские, немецкие, русские рисунки и гравюры, запечатлевшие поиски сильных переживаний, экзотики, необычной красоты.

В небольшую экспозицию вошло 20 произведений, созданных мастерами Ирана, Туркменистана, Индии в XIX в.: ковры, керамические глазурованные чаши, кувшины, бронзовые гравированные подносы, футляры для письменных принадлежностей, украшенные росписью, лаковая миниатюра и др. Впервые волгоградской зритель увидит восточные ковры, представляющие одно из самых первых ремесел, появившихся в Иране (Персии).

Выставка будет работать до 13 марта 2022 года.