В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова готовят к открытию выставку «Время собирать камни», посвященную 90-летию скульптора Алексея Евдокимовича Криволапова.

По данным пресс-службы музея, выставка откроется 17 декабря в основном здании музея. В экспозиции будет представлено более сорока произведений, находящихся в собрании Волгоградского музея изобразительных искусств, Государственного музея-панорамы «Сталинградская битва» и из мастерской скульптора.

Выставка будет экспонироваться в основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова на пр. Ленина, 21 до 30 января 2022 года.

В музее действуют ограничительные меры.