В преддверии Нового года Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова откроет новую масштабную экспозицию — выставку «Шедевры Третьяковской галереи и московских коллекций в собрании музея Машкова». Открытие выставки состоится 28 декабря в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37.

Как сообщает пресс-служба музея, в масштабный проект вошло более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-XIX вв. Выставка продлится до 13 марта 2022 года.

Основа нынешней экспозиции — произведения из первых поступлений. В начале 1960-х гг. в знак благодарности Сталинграду с создававшимся в тот момент ВМИИ своими сокровищами поделились крупнейшие музеи: Третьяковская галерея, Государственный Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Дирекция музеев Кремля, Музей Восточных культур, Музей народного искусства НИИ художественной промышленности, Музей Этнографии народов СССР, Дирекция художественных фондов и проектирования памятников.

С работами прославленных русских художников (В.А.Тропинина, К.Е.Маковского, И.И.Шишкина и др.) соседствуют творения мастеров Франции, Германии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Дании. Западноевропейская графика будет представлена офортами и резцовой гравюрой великих художников: Дюрера, Рембрандта, Калло, Карраччи, Хогарта, Гольциуса и др. Особый блок экспозиции представляет искусство Ближнего Востока.

Идея выставки – образ Москвы как очень русского города, города на пересечении путей и идей, который вбирает и сплавляет патриархальное и модное, Восток и Запад, экзотику и классику.

Телефон для записи на посещение выставки: 24-16-79