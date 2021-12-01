3 декабря в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится открытие персональной ретроспективной выставки волгоградского мастера Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной», приуроченной к 30-летию творческой деятельности художника.

По данным комитета культуры Волгоградской области, многие из работ, представленных в экспозиции «Праздник, который всегда со мной», известны зрителям по предыдущим выставкам и спектаклям волгоградских театров. Впервые на своей юбилейной выставке Екатерина представит Вертепную композицию, над которой трудилась много месяцев. Это объёмная пространственная композиция представляет сцены Рождества Христова. Подобные неподвижные вертепы получили широкое распространение в католической традиции, но в последние годы популярность их в России заметно возрастает.

Ещё одна премьера – авторский квилт. Квилт – стёганное полотно, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из разноцветных кусочков ткани. Это один из видов народного творчества, сохранившихся с давних пор и представляющий собою настоящее произведение искусства, если оно отмечено творческим своеобразием автора.

Также в рамках предстоящей выставки пройдут творческие встречи и мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка Екатерины Гельперн «Праздник, который всегда со мной» будет работать с 3 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.